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Dalgalar arasında can pazarı

1 saat önce

Dalgalar arasında can pazarıZONGULDAK - Zonguldak'ta Liman arkasında havanın bozuk olmasına aldırış etmeden denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Dalgalar arasında can pazarı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Liman arkasında havanın bozuk olmasına aldırış etmeden denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay Yayla Mahallesi Liman arkasında meydana geldi. Havanın bozuk olmasına aldırış etmeden denize giren 2 kişi dalgaların arasında mahsur kaldı.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Dakikalarca dalgaların arasında yaşam savaşı veren 2 kişiyi uzun uğraşlar sonucunda sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Sahil güvenlik ekiplerinin botuyla karaya çıkarılan 2 kişiye 112 sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Boğulma tehlikesi geçiren kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Dalgalar arasında can pazarı

Zonguldak, Dalgalar, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:53 Kaynak: İHA
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