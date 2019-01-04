Son Dakika Haberleri: Dalgalar Arasında Lodos Hatırası (2)

Dalgalar Arasında Lodos Hatırası (2)

1 saat önce

SAHİLDE DEDEKTÖRLE BOZUK PARA VE DEĞERLİ EŞYA ARADILARAntalya'da dün gece etkili olan lodosun ardından Konyaaltı sahili, metal dedektörlü define avcılarını ağırladı.

Dalgalar Arasında Lodos Hatırası (2), System.String[]
SAHİLDE DEDEKTÖRLE BOZUK PARA VE DEĞERLİ EŞYA ARADILAR

Antalya'da dün gece etkili olan lodosun ardından Konyaaltı sahili, metal dedektörlü define avcılarını ağırladı. Dalgaların gün boyunca dövdüğü plajı adım adım gezen define avcıları, bozuk para ve değerli eşya aradı. Plajın her köşesini gezerek dedektörden gelen sesleri dinleyen kişiler, buldukları değerli eşya ve bozuk paraları topladı. Gün boyunca adım adım dolaşan define avcılarının bazıları hedeflerine ulaşırken, kimileri ise elleri boş döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:41 Kaynak: DHA

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