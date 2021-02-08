İSTANBUL için fırtına uyarısı yapılırken, dalgalar, Avcılar sahilini dövmeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Marmara Denizi'nde fırtına etkisini göstermeye başladı. Avcılar sahilinde dalgalar kayaları dövmeye başlarken, yürüyüşe çıkanların ilgisini çekti.
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Son Dakika › Güncel › DALGALAR, AVCILAR SAHİLİNİ DÖVMEYE BAŞLADI - Son Dakika
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