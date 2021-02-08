DALGALAR, AVCILAR SAHİLİNİ DÖVMEYE BAŞLADI - Son Dakika
Üye Girişi

DALGALAR, AVCILAR SAHİLİNİ DÖVMEYE BAŞLADI

08.02.2021 14:14
DALGALAR, AVCILAR SAHİLİNİ DÖVMEYE BAŞLADI

İSTANBUL için fırtına uyarısı yapılırken, dalgalar, Avcılar sahilini dövmeye başladı.

İSTANBUL için fırtına uyarısı yapılırken, dalgalar, Avcılar sahilini dövmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Marmara Denizi'nde fırtına etkisini göstermeye başladı. Avcılar sahilinde dalgalar kayaları dövmeye başlarken, yürüyüşe çıkanların ilgisini çekti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Fırtına nedeni ile tüm gemi seferleri iptal edildi Fırtına nedeni ile tüm gemi seferleri iptal edildi Fırtına şiddetini arttırdı, Arnavutköy'de dev dalgalar oluştu Fırtına şiddetini arttırdı, Arnavutköy'de dev dalgalar oluştu Tayland'da donanma gemisi alabora oldu Tayland'da donanma gemisi alabora oldu

Fırtına, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DALGALAR, AVCILAR SAHİLİNİ DÖVMEYE BAŞLADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:30 65 milyon liralık Neşet Ertaş filmi yasaklanan Mustafa Uslu'dan isyan: Sanki kürtajla çocuğumu öldürdüler
16:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim
15:51 Yıllar önce yaşanan olayı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP sert sözler: Sıkıysa şimdi had bildirin
15:41 Müge Anlı'da güldüren mikrofon kazası! Sürpriz yapayım derken dediklerini herkes duydu
15:35 Marcao, Sevilla'da kabusu yaşıyor! Aylarca sahaya çıkamayacak
15:31 "Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım? Çıkacak sonuca uyacağım" diyerek anket düzenleyen Elon Musk'ı şaşırtan sonuç: Yüzde 57.5 'Görevden ayrıl' dedi
15:18 Kılıçdaroğlu, Kadıköy'de HDP'lilerin gözaltına alındığı sırada Mithat Sancar'ın parti binasına alınmamasına tepki gösterdi: Bu ayıbı kınıyorum
15:12 Kayseri'de parktaki köpeğe sopa ve yumrukla saldıran şahıs, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı
15:13 Dünya Kupası, Arjantin'de coşku yarattı! İşte hafızalardan silinmeyecek şampiyonluk kutlaması
14:57 Putin imzaladı, Rusların yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapması yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2022 16:48:51. #1.13#
SON DAKİKA: DALGALAR, AVCILAR SAHİLİNİ DÖVMEYE BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement