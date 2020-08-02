Dalgalar nedeniyle Karasu'da denize giriş yasaklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Karadeniz kıyılarında dalgaların yükselmesi nedeniyle denize giriş geçici olarak yasaklandı.
Sahil kentleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin kıyı şeridinde etkili olan lodosun ardından dalgalar şiddetini artırdı.
Karasu Kaymakamlığı tarafından alınan kararla vatandaşların denize girmesi yasaklandı.
Kararın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve cankurtaran ekipleri, anonslar yaparak tatilcilerin denizden çıkmasını sağladı.
Ekipler, güvenliğin sağlanması için sahilde devriye görevi yürütüyor.