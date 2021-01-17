Dalgalar sahilleri dövüyor - Son Dakika

Dalgalar sahilleri dövüyor

17.01.2021 16:12

Dalgalar sahilleri dövüyor Akçakoca'da dalga boyu 5 metreye ulaştı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kar yağışı ile etkili olan kuvvetli rüzgarda Karadeniz'de 5 metrelik dalgalar oluştu.

Dalgalar sahilleri dövüyor

Akçakoca'da dalga boyu 5 metreye ulaştı

DÜZCE- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kar yağışı ile etkili olan kuvvetli rüzgarda Karadeniz'de 5 metrelik dalgalar oluştu.

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca'da kar yağışı ile kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü. Dalga boyu yer yer 5 metreye ulaştı. Yetkililer fırtına ve dalga nedeniyle sahil kesimlerinden uzak durulmasını istedi.

Dalgalar sahilleri dövüyor
Dalgalar sahilleri dövüyor
Dalgalar sahilleri dövüyor
Dalgalar sahilleri dövüyor

Karadeniz, Akçakoca, Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dalgalar sahilleri dövüyor - Son Dakika


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