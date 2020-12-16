Dalgalar üretim çiftliğine zarar verdi; halk balıkları yakalamak için sahile koştu - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle ortaya çıkan dalgalar bir levrek üretim çiftliğine zarar verdi. Balıkların bir kısmı çiftlik dışına kaçarken, bunu fırsat bilenler ise denize koştu. Jandarma ekipleri balık tutunları sosyal mesafe, maske ve tutulacak balık ebatları ve kiloları konusunda uyardı.

Kemer'de pazar akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve pazartesi gününe kadar devam eden gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Ulupınar Mahallesi'ne bağlı dünyaca ünlü Çıralı ile Olympos tatil bölgelerini birbirine bağlayan köprü yıkılırken, işletme ve evlerde de maddi hasara yol açtı. Sağanak ile birlikte denizde oluşan ve yaklaşık 4,5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle Karaburun açığında bulunan levrek çiftliği zarar gördü. Çiftlikteki on binlerce balık serbest kalırken, bunu fırsat bilenler ise oltalarını alarak sahile akın etti.