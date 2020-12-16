Dalgalar üretim çiftliğine zarar verdi; halk balıkları yakalamak için sahile koştu - Son Dakika

Dalgalar üretim çiftliğine zarar verdi; halk balıkları yakalamak için sahile koştu

16.12.2020 11:58
Dalgalar üretim çiftliğine zarar verdi; halk balıkları yakalamak için sahile koştu, System.String[]

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle ortaya çıkan dalgalar bir levrek üretim çiftliğine zarar verdi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle ortaya çıkan dalgalar bir levrek üretim çiftliğine zarar verdi. Balıkların bir kısmı çiftlik dışına kaçarken, bunu fırsat bilenler ise denize koştu. Jandarma ekipleri balık tutunları sosyal mesafe, maske ve tutulacak balık ebatları ve kiloları konusunda uyardı.

Kemer'de pazar akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve pazartesi gününe kadar devam eden gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Ulupınar Mahallesi'ne bağlı dünyaca ünlü Çıralı ile Olympos tatil bölgelerini birbirine bağlayan köprü yıkılırken, işletme ve evlerde de maddi hasara yol açtı. Sağanak ile birlikte denizde oluşan ve yaklaşık 4,5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle Karaburun açığında bulunan levrek çiftliği zarar gördü. Çiftlikteki on binlerce balık serbest kalırken, bunu fırsat bilenler ise oltalarını alarak sahile akın etti.

Sahilde denetim yapan Tekirova Jandarma Komutanlığı ekipleri de, gelenlerin aralarındaki boşlukların en az 3'er metre olması ve yakalanan levreklerin en küçüğünün 18 santimetre, en büyüğünün ise 5 kilogramı geçmemesi konusunda anonslarla uyarılarda bulundu. Sabah erken saatlerinde sahile gelen balıkçılar 5 ila 10'ar kilo arasında balık tutarken geç gelenler ise dalga nedeniyle bulanıklaşan denizden elleri boş dönmek zorunda kaldı.Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altınkaya, "Pazartesi şiddetli fırtınadan sonra tabii denizde de büyük dalgalar oluştu. Bu nedenle de Çıralı açığında bulunan balık havuzlarının patladığı duyumunu alıyoruz. Ama şu anda çok balık yakalayan yok. Çünkü sabah erken saatlerde bazı kişiler yakaladı. Şu anda denizin bulanık olması nedeniyle diğerleri yakalayamıyor. Bu şekilde büyük bir balık havuzu işletme sahibi zarar gördü. Üzücü bir olay. Geçmiş olsun diyoruz. Pandemiden dolayı sahilde balık tutma mesafesi var onun için de 3 metre iki tarafından toplamda 6 metrelik kurala dikkat edilmesi hususunda Jandarma geliyor ve uyarıyor. İnsanlarda maske ve mesafe kuralına uyarak balık tutmaya çalışıyorlar" dedi.

Dalgalar üretim çiftliğine zarar verdi; halk balıkları yakalamak için sahile koştu
Dalgalar üretim çiftliğine zarar verdi; halk balıkları yakalamak için sahile koştu
Dalgalar üretim çiftliğine zarar verdi; halk balıkları yakalamak için sahile koştu
Dalgalar üretim çiftliğine zarar verdi; halk balıkları yakalamak için sahile koştu
Dalgalar üretim çiftliğine zarar verdi; halk balıkları yakalamak için sahile koştu
Dalgalar üretim çiftliğine zarar verdi; halk balıkları yakalamak için sahile koştu
Dalgalar üretim çiftliğine zarar verdi; halk balıkları yakalamak için sahile koştu
Dalgalar üretim çiftliğine zarar verdi; halk balıkları yakalamak için sahile koştu
Dalgalar üretim çiftliğine zarar verdi; halk balıkları yakalamak için sahile koştu

Jandarma, Fırtına, Balık, Kemer, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dalgalar üretim çiftliğine zarar verdi; halk balıkları yakalamak için sahile koştu - Son Dakika


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