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Dalgalar ve İzler Filmi - Son Dakika

Dalgalar ve İzler Filmi

21.12.2021 15:54
Dalgalar ve İzler Filmi

Dalgalar ve İzler filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dalgalar ve İzler filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Dalgalar ve İzler, bir başlarına hayatta kalma mücadelesi veren Suna ve kızı Funda'nın hikâyesini anlatıyor.

Kocasının ölümünden sonra Suna ve kızı Funda’nın hayat sınavı başlar. Anne kız yaşam otobüsüne binmiş her durakta darbe almışlardır. Bir türlü ikna edilemeyen ablası, zorluklar içerisindeki annesi bile onlara çare olamaz. Suna, varlıklı olduğu dönemde aldığı eşyalarını satarak ayakta kalmaya çalışır. Son durakta neler olacağını onlarda bilmeden yol almaya devam ederler. Dalgalar, anne ve kızının yaşadığı kötü izleri silmeye yetecek midir?

Yönetmen: Emre Kavruk

Senaryo: Yasemin Zorlu, Ayhan Zorlu

Oyuncular: Pelin Karahan, Cem Zeynel Kılıç, Meral Çetinkaya, Goncagül Sunar, Hülya Duyar

Filmin Türü: Dram

Orijinal Adı: Dalgalar ve İzler

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 24.12.2021

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Dalgalar ve İzler Filmi

Darbe, Sinema, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Dalgalar ve İzler Filmi - Son Dakika


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