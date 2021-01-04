Dalgalar ve İzler filminin çekimleri bitti! Ekip pasta kesti...

Başrollerini Pelin Karahan, Meral Çetinkaya, Damla Alibeşe ve Hülya Duyar'ın paylaştığı "Dalgalar ve İzler" filminin çekimleri tamamlandı. İstanbul'da gerçekleşen çekimlerin sona ermesinin ardından filmin oyuncuları ve set ekibi pasta kesti. Pelin Karahan filmle ilgili, "Keyifle, güle oynaya çalıştık. Bitmesini istemediğim setlerden bir tanesiydi. İyi ki bu işte olmuşum" dedi. Provalarda ağladığını söyleyen Karahan, sözlerine şöyle devam etti: "Meral abla ile bir sahnemiz vardı. Daha orada prova yaparken hüngür hüngür ağladım."

PELİN İÇİN ENDİŞELENDİM

Filmin yapımcısı Banu Zorlu, Pelin Karahan'ın bir sahnesinde onun için çok endişelendiğini belirtti: "Çok dış sahnemiz vardı, Pelin'in suya girmesi gerekiyordu. Çok soğukta suya girdi, içlik giymeden çalıştı. O yüzden sağlığı için çok endişelendim." Yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği "Dalgalar ve İzler" yakında vizyona girecek.