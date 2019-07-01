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Dalgalara kapılan polis memuru boğuldu

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan Çevik Kuvvet Polisi Sefa Cangöz, boğularak hayatını kaybetti.

Dalgalara kapılan polis memuru boğuldu, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan Çevik Kuvvet Polisi Sefa Cangöz, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesi, Mıhlı Mahallesi, Kızılsu mevkiinde serinlemek için denize giren Balıkesir merkezde görevli Çevik Kuvvet Polisi Sefa Cangöz (28) şiddetli rüzgar ve dalgalara kapılarak açığa sürüklendi. Bölgede bulunan vatandaşlar tarafından boğulma tehlikesi geçiren polis memuru karaya çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Balıkesir'in Edremit ilçesine getirilen Sefa Cangöz burada Edremit Özel Hastanesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Sefa Cangöz hayatını kaybetti. Cangöz'ün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:39 Kaynak: İHA
Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa
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