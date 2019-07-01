Son Dakika Haberleri: Dalgalara kapılan polis memuru boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

Dalgalara kapılan polis memuru boğuldu

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan Çevik Kuvvet Polisi Sefa Cangöz, boğularak hayatını kaybetti.

Dalgalara kapılan polis memuru boğuldu, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan Çevik Kuvvet Polisi Sefa Cangöz, boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesi, Mıhlı Mahallesi, Kızılsu mevkiinde serinlemek için denize giren Balıkesir merkezde görevli Çevik Kuvvet Polisi Sefa Cangöz (28) şiddetli rüzgar ve dalgalara kapılarak açığa sürüklendi. Bölgede bulunan vatandaşlar tarafından boğulma tehlikesi geçiren polis memuru karaya çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Balıkesir'in Edremit ilçesine getirilen Sefa Cangöz burada Edremit Özel Hastanesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Sefa Cangöz hayatını kaybetti. Cangöz'ün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:51 Kaynak: İHA
Çanakkale, Ayvacık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğinde zincirleme kaza! 1'i çocuk 3 yaralı Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldüren cani kocadan kan donduran ifade! Son dakika! Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'ni açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 23:16:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dalgalara kapılan polis memuru boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]