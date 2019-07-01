Dalgalara kapılan polis memuru boğuldu
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan Çevik Kuvvet Polisi Sefa Cangöz, boğularak hayatını kaybetti.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:51 Kaynak: İHA
'nin Ayvacık
ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan Çevik Kuvvet Polisi Sefa Cangöz, boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu
beldesi, Mıhlı Mahallesi, Kızılsu mevkiinde serinlemek için denize giren Balıkesir
merkezde görevli Çevik Kuvvet Polisi Sefa Cangöz (28) şiddetli rüzgar ve dalgalara kapılarak açığa sürüklendi. Bölgede bulunan vatandaşlar tarafından boğulma tehlikesi geçiren polis memuru karaya çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Balıkesir'in Edremit
ilçesine getirilen Sefa Cangöz burada Edremit Özel Hastanesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Sefa Cangöz hayatını kaybetti. Cangöz'ün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp
Kurumuna sevk edildi.
(İHA)
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