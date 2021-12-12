Antalya'da dalgalarla selfie - Son Dakika

Antalya'da dalgalarla selfie

METEOROLOJİNİN kuvvetli rüzgar ve denizlerde fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da onlarca kişi sahilde oluşan dalgaları izlemeye gidip, fotoğraf çekti.

METEOROLOJİNİN kuvvetli rüzgar ve denizlerde fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da onlarca kişi sahilde oluşan dalgaları izlemeye gidip, fotoğraf çekti. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün kentte ve denizde fırtınaya karşı uyardığı Antalya'da, rüzgarın hızı 20 kilometreye, denizde ise 36 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgar nedeniyle denizdeki dalgaların boyu büyüü. Oluşan dalgaları izlemek isteyenler sahile geldi. Kimileri sahile inerek dalgaları yakından izleyip fotoğraf çekti, kimileri sahil bandı üzerinden oturarak manzarayı izledi. Güneşi fırsat bilenler, kumların üzerine yatarken, yürümek isteyen bazıları ise üzerlerine gelen dalgalardan koşarak kaçtı. Dalgalar nedeniyle denizdeki çöpler de sahile vurdu.Rüzgarın bu akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin, yine aynı saatlerde yağmurun etkili olmasının beklendiği kaydedildi.



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