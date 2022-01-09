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Dalgaları seyretmeye gitmişti! O istek sonu oldu! 4 çocuk annesi kadın dalgalara kapıldı - Son Dakika

Dalgaları seyretmeye gitmişti! O istek sonu oldu! 4 çocuk annesi kadın dalgalara kapıldı

09.01.2022 12:16
Dalgaları seyretmeye gitmişti! O istek sonu oldu! 4 çocuk annesi kadın dalgalara kapıldı

Antalya'da eşiyle birlikte sahil kenarına gelip manzarayı izleyen 4 çocuk annesi kadın, dengesini kaybederek denize düştü. Dalgalar arasında kaybolan kadın hayatını kaybederken, onu kurtarmak için denize atlayan ve boğulma tehlikesi yaşayan eşi ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün saat 14.00 sıralarında Okurcular Mahallesi Karaburun mevkiinde edinilen bilgiye göre sahil kenarına eşi Cevdet Opçin (49) ile birlikte gelen Ceylan Opçin (54), bir anda dengesini kaybederek denize düştü. Dalgalara kapılıp açığa sürüklenen eşini kurtarmak için Cevdet Opçin de denize atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler boğulma tehlikesi yaşayan Cevdet Opçin'i bota alıp kıyıya çıkarttı.

Seyretmek için gittiği dalgalar 4 çocuk annesi kadının sonu oldu

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Cevdet Opçin, daha sonra kontrol amaçlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizde kaybolan Ceylan Opçin'in ise yapılan aramalar sonucunda cansız bedenine Manavgat açıklarında ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından 4 çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeyi almaya gelen Opçin'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Yapılan otopsinin ardından Opçin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

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Sahil Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dalgaları seyretmeye gitmişti! O istek sonu oldu! 4 çocuk annesi kadın dalgalara kapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dalgaları seyretmeye gitmişti! O istek sonu oldu! 4 çocuk annesi kadın dalgalara kapıldı - Son Dakika
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