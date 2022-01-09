Dalgaları seyretmeye gitmişti! O istek sonu oldu! 4 çocuk annesi kadın dalgalara kapıldı - Son Dakika

Dün saat 14.00 sıralarında Okurcular Mahallesi Karaburun mevkiinde edinilen bilgiye göre sahil kenarına eşi Cevdet Opçin (49) ile birlikte gelen Ceylan Opçin (54), bir anda dengesini kaybederek denize düştü. Dalgalara kapılıp açığa sürüklenen eşini kurtarmak için Cevdet Opçin de denize atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler boğulma tehlikesi yaşayan Cevdet Opçin'i bota alıp kıyıya çıkarttı.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Cevdet Opçin, daha sonra kontrol amaçlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizde kaybolan Ceylan Opçin'in ise yapılan aramalar sonucunda cansız bedenine Manavgat açıklarında ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından 4 çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeyi almaya gelen Opçin'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Yapılan otopsinin ardından Opçin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi.