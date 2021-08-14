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Dalgaların sesi eşliğinde keyifli okumalar dileriz... - Son Dakika

Dalgaların sesi eşliğinde keyifli okumalar dileriz...

14.08.2021 08:15
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1- MARİA SUPHİ BİR DİRENİŞ ÖYKÜSÜ - KENAN KARABAĞ (TEKİN)Tarihsel bir romanFerit Burak Aydar bu kitap için "Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini baştan aşağı değiştirebilecek bir katliam olan Mustafa Suphi ve yoldaşlarının öldürülmesi, Maria Suphi'nin gözünden bir tarihsel roman olarak anlatılıyor.

1- MARİA SUPHİ BİR DİRENİŞ ÖYKÜSÜ - KENAN KARABAĞ (TEKİN)

Tarihsel bir roman

Ferit Burak Aydar bu kitap için " Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini baştan aşağı değiştirebilecek bir katliam olan Mustafa Suphi ve yoldaşlarının öldürülmesi, Maria Suphi'nin gözünden bir tarihsel roman olarak anlatılıyor. Bu topraklarda hem bir kadın hem de bir devrimci olmanın bedelini çok ağır ödemiş Maria Suphi" diyor. 43 lira.

Dalgaların sesi eşliğinde keyifli okumalar dileriz...

2- BÜYÜKELÇİNİN GÖZÜNDEN SURİYE - ÖMER ÖNHON (REMZİ)

Son büyükelçi anlatıyor...

Hem genç bir diplomat hem de Suriye'deki son büyükelçi olarak Şam'da görev yapmış bir isim Ömer Önhon. Kitapta, 90'lı yıllardan bugüne Suriye'yi ve bu ülkeyle ilişkilerimizi anlatıyor. İlber Ortaylı öneriyor. 55 lira.

Dalgaların sesi eşliğinde keyifli okumalar dileriz...

3- BANA KUŞLAR SÖYLEDİ - YEKTA KOPAN (CAN)

Bu kitapta çocuklar var

Yekta Kopan'ın yeni öykü kitabı yaralı ama cesur; sorgulayan, yetişkinlerin dünyasına sığmayan çocukları konu alıyor. Müge İplikçi'nin önerisi.  21 lira.

Dalgaların sesi eşliğinde keyifli okumalar dileriz...

4- YOLUN GİTTİĞİ YER - FERİT EDGÜ (EVEREST)

Yazarın saf üslubu...

Usta yazar Ferit Edgü'nün yeni öykü kitabı, yazarın doğal ve sade anlatımıyla yakalıyor okuru... Kısacık metinler  Edgü'nün kendine has üslubuyla 'öyküleşiyor'. Doğan Hızlan öneriyor. 29 lira.

Dalgaların sesi eşliğinde keyifli okumalar dileriz...

5- PANDEMİ ZAYİATI-BİR YILDAN 35 HAYAT HİKAYESİ - PINAR ÖĞÜNÇ (İLETİŞİM)

Hayata emek veren insanlar

Pınar Öğünç değişik alanlardan 35 emekçiyle önce salgının başlarında, sonra da birinci yılı dolarken uzun sohbetleri ve

insan hikayelerini bu kitapta topladı. Erkan Aktuğ'un önerisi. 45 lira.

Dalgaların sesi eşliğinde keyifli okumalar dileriz...

6- İZMİRLİ DARİO - ERKAN ÖZERMAN (REMZİ)

Ünlü şarkıcının öyküsü

Eserde ünlü şarkıcı Dario Moreno'nun dramatik hayat hikayesi, bilinmeyen yönleri, çocukluk dönemi ve yıldız olma serüveni ele alınıyor. İlber Ortaylı öneriyor. 40 lira.

7- MEHMET'İN BABASI NAZIM - GÜNDÜZ VASSAF (KARAKARGA)

Dizelerle tanıyoruz

Hikaye, Nazım Hikmet'in çocukluğundan başlıyor. Ardından bu yolculukta hem Nazım'ın hem de Vassaf'ın dizeleriyle Mehmet'i tanıyoruz. Sevin Okyay "Dostumuz Gündüz Vassaf'ın üslubuyla sevgili M. K. Perker'in çizimleri buluşuyor. Pişman olmazsınız" diyor. 32 lira.

8- HİSLİ KİRPİ - İLHAMİ ALGÖR (İLETİŞİM)

An ve geçmiş iç içe

İlhami Algör 'Hisli Kirpi'de hayatın kıyılarında dolaşan bir adamla onun, 'içinden Nezihe Hanım geçen dünyası'nı anlatıyor. Bunu yaparken kendine özgü muzip bir dil kullanıyor. Erkan Aktuğ öneriyor. 20 lira.

9- ÇÖZÜMLEYİCİ ELEŞTİRİ - SEMİH GÜMÜŞ (CAN)

Eleştirel yaklaşım

Kitap, Semih Gümüş'ün geçen yıllarda değişik dergilerde kaleme aldığı, 'eleştiri' üzerine yazılarını bir araya getiriyor. Böylece ülkemizde yayımlanan önemli eleştiri kitaplarını da mercek altına almış oluyor. Müge İplikçi'nin önerisi. 29 lira.

10- BOĞAZ'IN İNSANLARI - ARTUN ÜNSAL (KIRMIZI KEDİ)

İnsan zenginliği

Doğan Hızlan "Artun Ünsal bu kitabında sessiz çoğunluğu oluşturan sıradan insanların içindeki cevhere dikkat çekiyor. Okudukça bir semtin insan zenginliğini buluyorsunuz kitapta" diyor. 34 lira.

Dalgaların sesi eşliğinde keyifli okumalar dileriz...

Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Suphi, Katliam, Kitap, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Dalgaların sesi eşliğinde keyifli okumalar dileriz... - Son Dakika Magazin


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