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DALGALARIN VURDUĞU CİDE-BARTIN SAHİL YOLUNDA ÇÖKME - Son Dakika

DALGALARIN VURDUĞU CİDE-BARTIN SAHİL YOLUNDA ÇÖKME

19.01.2022 16:35

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde şiddetli rüzgar ile birlikte oluşan dev dalgaların vurduğu Cide-Bartın sahil yolunun 4 noktasında çökme meydana geldi.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde şiddetli rüzgar ile birlikte oluşan dev dalgaların vurduğu Cide- Bartın sahil yolunun 4 noktasında çökme meydana geldi.

Cide'de etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar ile birlikte Karadeniz'de büyük dalgalar oluştu, Cide-Bartın yolu sular altında kaldı. Sahil yolunun 17'nci kilometresinde Gebeş Mahallesi mevkisinde 4 noktada çökme meydana geldi. İhbar üzerine Karayolları ekipleri, çökme oluşan alanlarda önlem aldı. Bölgede araç geçişine kontrollü izin veriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü 154'üncü Cide Şefliği tarafından yapılan açıklamada, Bölgede yaşanan kötü hava koşullarıyla sebebiyle Cide-Bartın kara yolunun 17'nci kilometresinde çöküntüler meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay noktasında gerekli güvenlik önlemlerini alarak, gerekli çalışmalar başlatılmıştır denildi.

DALGALARIN VURDUĞU CİDE-BARTIN SAHİL YOLUNDA ÇÖKME
DALGALARIN VURDUĞU CİDE-BARTIN SAHİL YOLUNDA ÇÖKME
DALGALARIN VURDUĞU CİDE-BARTIN SAHİL YOLUNDA ÇÖKME
DALGALARIN VURDUĞU CİDE-BARTIN SAHİL YOLUNDA ÇÖKME
DALGALARIN VURDUĞU CİDE-BARTIN SAHİL YOLUNDA ÇÖKME

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Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DALGALARIN VURDUĞU CİDE-BARTIN SAHİL YOLUNDA ÇÖKME - Son Dakika


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SON DAKİKA: DALGALARIN VURDUĞU CİDE-BARTIN SAHİL YOLUNDA ÇÖKME - Son Dakika
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