Son Dakika Haberleri: Dalgalı denizde açılan genç boğulma tehlikesi geçirdi
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Dalgalı denizde açılan genç boğulma tehlikesi geçirdi

1 saat önce

Hafif dalgalı olan İncekum Halk Plajında denize giren ve kıyıdan açılan Yusuf Ç. isimli genç boğulma tehlikesi geçirdi.

Dalgalı denizde açılan genç boğulma tehlikesi geçirdi, System.String[]
Hafif dalgalı olan İncekum Halk Plajında denize giren ve kıyıdan açılan Yusuf Ç. isimli genç boğulma tehlikesi geçirdi.

Bayram tatili için Konya'dan Antalya'ya gelen bir grup arkadaş İncekum Halk Plajında denize girdi. Hafif dalgalı olan denizde kıyıdan açılan, Yusuf Ç. (25) suda mücadele ettiğini gören arkadaşları kıyıdaki vatandaşlardan yardım istedi. Boğulma tehlikesi geçiren genci sahil görevlisi cankurtaran Ahmet Payarlıoğlu, kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri de gence ambulansta müdahale etti. Kendine gelen gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan, jandarma ekipleri sahilde denetim sağladı ve vatandaşlar kurallara uyulması konusunda bilgilendirildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:02 Kaynak: İHA
Konya, Antalya, Güncel
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