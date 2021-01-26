Dalgalı denizde tehlikeli eğlence - Son Dakika

Dalgalı denizde tehlikeli eğlence
26.01.2021 17:26
Dalgalı denizde tehlikeli eğlence Antalya'yı öğle saatlerinden itibaren ler ler etkisi altına alan şiddetli rüzgar dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde de dalga boyunu artırdı.
Dalgalı denizde tehlikeli eğlence
ANTALYA - Antalya'yı öğle saatlerinden itibaren ler ler etkisi altına alan şiddetli rüzgar dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde de dalga boyunu artırdı. Tehlimeye ve uyarılara rağmen denize giren üç kişinin tehlikeli eğlencesi ise kameralara yansıdı.
Öğle saatlerinde ikisi elbiseleriyle denize giren ve boşlarına kadar ulaşan dalgaların arasında eğlenen üç kişi çevredeki atandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Yüksekliği zaman zaman 2 metreyi bulan dalgaların çarpmasıyla zaman zaman savrulan üç kişi, kıyıdan fazla uzaklaşmadan kendilerini dalgalardan korumaya çalıştılar.
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