Dalgalı denizden çıkamayınca halatla kurtarıldı - Son Dakika

ANTALYA'da, dalgalara rağmen girdiği denizden çıkamayan Mustafa Zeren (36), deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin attığı halatla çıkarıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Varyant altında bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Plajı'nda meydana geldi. Dalgalara rağmen yüzmek için denize giren Mustafa Zeren'in bir süre sonra sudan çıkmaya çalıştığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, Zeren'in bulunduğu noktaya halat attı. Halatı tutan Zeren, kıyıya çekildi. Burada havlu ile kurulanıp, sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa Zeren, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.