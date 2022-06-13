Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kumcağız Sahili'nde 7 kişilik üniversite öğrencisi bir grup, hep birlikte denize girdi. Dalga olmasına rağmen yüzmeye devam eden 7 arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi.

YARIM SAAT SONRA BULUNDU

Durumu gören çevredeki vatandaşlar ve KOSKEM ekipleri tarafından müdahale edilerek 6 arkadaş denizden çıkarıldı. 22 yaşında olan Mustafa Berk ise yarım saatlik çalışmanın ardından bulundu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Kalbi duran ve su yutan genç, kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürülmeye çalışıldı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Berk hayatını kaybederken, diğer 6 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"DENİZ DALGALIYSA DENİZE GİRMEYİN"

Arama kurtarma çalışmalarına katılan İsmail Hızal, "Evin balkonunda otururken bağrışmalar oldu. Kalabalık oluşmaya başlayınca yetişme şansım olmayınca limanda arkadaşımı arayarak tekneyle yardıma çağırdım. Ben de kendi teknemle buraya geldim. Vatandaşlar arkadaşları kurtarmışlardı ancak birinin kayıp olduğunu söylediler. Teknemle denize baktım ancak bulamadım. Kıyı emniyeti en son genci bulmuş ama durumu ağırdı. Bu duruma üzüldük. Dalgalı denize girmek yasak. İnsanlar dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiriyor. Vatandaşlardan ricamız deniz dalgalıysa girmeyin. Yüzme sizi kurtarmaz, nefesiniz yetmez. Suyla oynanmaz, gücünüz yetmez. Ayın 15'ine kadar sezon kapalı" dedi. - KOCAELİ