Dalgalı denize giren çocuklar korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Dalgalı denize giren çocuklar korkuttu

03.09.2022 09:32

Dalgalı denize giren çocuklar korkuttu Karadeniz'in çeken akıntısına aldırış etmediler Karadeniz'de dalgalara aldırış etmeyen çocukların denizde tehlikeli oyunu dikkatlerden kaçmadı.

Dalgalı denize giren çocuklar korkuttu

Karadeniz'in çeken akıntısına aldırış etmediler

DÜZCE - Karadeniz'de dalgalara aldırış etmeyen çocukların denizde tehlikeli oyunu dikkatlerden kaçmadı.

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı olan Akçakoca'da çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekti. Havaların sıcak olması sebebi ile sahilleri dolduran vatandaşlar denizdeki dalga sebebi ile güneşlenmeyi tercih ederken çocuklar ise dalga olmasına rağmen denize girerek tehlikeli oyunlar oynadı. Poyraz sebebi ile yer yer 3 metreye kadar ulaşan dalgaların Karadeniz'de can aldığını ve çeken akıntının olduğunu dile getiren Hasan Pekbey, "Karadeniz genelde böyle oluyor. Buranın yazı maksimum 20 günü geçmez. Genelde poyraz eser. Şu anda da poyraz esiyor. Akıntılar ve gelgitler bu bölgede çok oluyor. Arkamızda denize girenler tehlike arz ediyor. Geçen sene burada 3 kişi boğuldu. Burada ebeveynleri ile çocuklar denize girebilir belki ama yabancılar için kesinlikle yasak olması lazım. Karadeniz'de deniz seni bir ileri atar iki geri çeker. Hiç anlamazsın. Özellikle çocuklar için tehlikeli" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Balık tezgahlarında istavrit bolluğu Balık tezgahlarında istavrit bolluğu Arazi kavgası abi kardeşi ayırdı Arazi kavgası abi kardeşi ayırdı
Kaynak: İHA

Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dalgalı denize giren çocuklar korkuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:01 Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e yeşil ışık: Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem
08:51 MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez
08:46 84 yaşındaki ünlü tiyatrocu Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
08:31 Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri...
07:40 Muğla'nın Datça ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
04:17 Kadıköy'de yapılan denetimde trafik cezası yiyen bir grup, aracın önüne geçip hatıra pozu verdi
01:30 Kapıkule'yi sel vurdu! Vatandaşlar araçların üzerinde mahsur kalırken, yurt dışına çıkışlar da durduruldu
00:46 Resmi Gazete'de açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim getirildi.
00:45 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! İttifaklar arası makas daralıyor
00:18 Sağlık Bakanlığı, haftalık koronavirüs tablosunu yayınladı: 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 09:32:20. #1.11#
SON DAKİKA: Dalgalı denize giren çocuklar korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement