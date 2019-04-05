Dalgalı Ebru Atölyesi'nde Keyifli Dakikalar Yaşadılar

Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi'nin daveti üzerine Ankara'dan İstanbul'a gelen Ebru Sanatçısı Funda Köz Demircin'in rehberliğinde gerçekleştirilen Dalgalı Ebru Atölyesi'nde, özel çocuklar muhteşem bir deneyim yaşadılar.

Özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesi için birbirinden renkli etkinlikler düzenlemeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi, çok özel bir atölye çalışması düzenledi. Ankaralı Ebru Sanatçısı ve Eğitmen Funda Köz Demircin'in Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi'nde eğitim alan çocuklar için gerçekleştirdiği Dalgalı Ebru Atölyesi'ne katılarak ebru yapan özel çocuklar, yeni bir tekniği keşfetmenin heyecanıyla tüm hünerlerini sergilediler ve birlikte keyif dolu dakikalar yaşadılar.

Küçükali: Eserleri Mayıs Ayında Sergilenecek

Ebru Sanatı'nın özel çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi eğitmenlerinden Ebru Sanatçısı Hülya Küçükali "Çocuklarımızın el ve kol kaslarını geliştiren ebru çalışması, onlara huzur ve mutluluk da veriyor. Engelsiz Yaşam Birimi'mizde, 13 özel çocuğumuzla 4 aydır, birebir çalışmalar yapıyoruz. Bugün de Ebru Sanatçısı Funda Köz Demircin ile birlikte bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Ebru teknesi içine damlattıkları boyaları, dans edercesine yaptıkları hareketlerle kağıtla buluşturan çocuklarımız, ortaya harika eserler çıkardı. Çocuklarımızın yaptığı ebru çalışmaları, Engelliler Haftası kapsamında, Mayıs ayında, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılacak sergide yer alacak." diye konuştu. Engelsiz Yaşam Birimi öğrencilerinin yaptığı ebruları, Beylikdüzü Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında görüp çok etkilendiğini söyleyen Ebru Sanatçısı Demircin de Engelsiz Yaşam Birimi'nde bulunmaktan ve özel çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğu söyledi.