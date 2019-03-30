Dalgalı Fotoğraf Merakı Sırılsıklam Islattı

Dalgalı fotoğraf merakı sırılsıklam ıslattı
Dalgalarla fotoğraf çekmek isteyen gencin zor anları
TEKİRDAĞ - Marmara
Denizinde dünden beridir devam eden poyraz nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ
kıyılarına demirledi. Poyrazın etkisi ile sahilde dev dalgalar oluştuğunu gören bir genç dalgalarla fotoğraf çekilmek isterken sırılsıklam ıslandı.
Marmara Denizi'nde dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilerken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.
Dalgalar meraklı gence zor anlar yaşattı
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
Sahilinde dalgalar oluştuğunu fark eden bazı vatandaşlar, ellerine cep telefonlarını alıp fotoğraf çekildi. Fotoğraf çekilen vatandaşlardan bir genç, dalgalar arasında fotoğraf çekilmek için sahil kıyısına çıkıp poyraz etkisi ile oluşan dalgaların gelmesini bekledi. Denizden dev bir dalganın gelmesi ile fotoğraf meraklısı bir genç ayakkabılarına kadar sırılsıklam ıslanarak zor anlar yaşadı. Islanan genç daha sonra soğuk havanın da etkisi ile üşümemek için evinin yolunu tuttu.