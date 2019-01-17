Dalganın Vurduğu İskeledeki Çocuk Denize Düştü, İmdadına Bir Turist Yetişti
1 saat önce
Kırım'da sahil kenarındaki bir iskelede fırtınanın etkisiyle oluşan dalga sonucu denize düşen 12 yaşındaki çocuğu boğulmaktan bir turist kurtardı.
Kırım
'da sahil kenarındaki bir iskelede fırtınanın etkisiyle oluşan dalga sonucu denize düşen 12 yaşındaki çocuğu boğulmaktan bir turist
kurtardı. Amatör kameralarca kayda alınan görüntülerde, annesiyle birlikte dalgalı haldeki denizi izlemek için iskelede bulunan çocuğun, fırtınanın etkisiyle dalgalara kapılıp denizde sürüklendiği görülüyor. Dalgalar
yüzünden kıyıya doğru yüzemeyen 12 yaşındaki çocuk uzun süre su yüzeyinde kalmaya çalışıyor. Bunun üzerine o sırada iskelede olan ve çocuğun yaşam mücadelesini gören bir turist, soğuğa aldırış etmeden giysilerini çıkarıp, iskeleye oturup, çocuğu boğulmaktan kurtarmak için uygun bir an bekliyor.
Daha sonra çocuğun kıyıya yakın olduğu bir anda turist suya atlayıp, çocuğu iskeleye çıkarmaya çalışıyor. Fakat iskele fazla yüksekte olduğu için, çevredekilerin yardımına rağmen çocuğu yukarı çekemiyorlar. Bunun üzerine denizdeki çocuğa halat uzatıp, çocuğu halatla kıyıya doğru çekip kurtarıyorlar. İşte o kurtarma anı. - Ukrayna
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:26 Kaynak: DHA
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Dalganın Vurduğu İskeledeki Çocuk Denize Düştü, Çocuğu Boğulmaktan Bir Turist Kurtardı
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