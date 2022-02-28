Dalgıç ağabey-kardeş omuz omuza can kurtarıyor - Son Dakika

Dalgıç ağabey-kardeş omuz omuza can kurtarıyor

ANKARA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Timi'nde dalgıç olarak görev yapan Hasan (36) ve Gökay (30) Özkan kardeşler, 2 yıldır birlikte omuz omuza can kurtarıyor. Gökay Özkan, ağabeyinin yolundan gittiğini belirterek, "Heyecanı, azmi beni de heveslendirdi" dedi.

Hasan Özkan, 2008 yılında Akdeniz Üniversitesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2009'da Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda göreve başladı. Burada 2 yıl görev yapan Özkan, 2011'de su altı ve su üstü arama kurtarma ekibine katıldı. Gökay Özkan ise 2014'te İstanbul Üniversitesi Su Altı Teknolojileri Bölümü'nden mezun oldu ve 2020 yılına kadar yurt içi ve yurt dışı projelerde sanayi dalgıçlığı yaptı. Gökay Özkan, aynı yıl Ankara itfaiyesinin dalgıç seçmelerine girerek ekibe girmeye hak kazandı. Kardeşler, 2 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında su altı ve su üstünde arama kurtarma çalışmalarına katılıp, omuz omuza birbirlerine destek olarak can kurtarıyor.

Özkan kardeşler, Marmara depremi su altı çalışmaları, Malatya feribot kazası, Van depremi dahil 900'ün üzerinde olaya müdahale eden 10 kişilik ekip ile birlikte son olarak geçen yıl Kastamonu 'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde arama çalışmalarına katıldı. 2 kardeş, arkadaşlarıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarına hazırlık için Ankara'da göl, gölet, baraj, akarsu gibi alanlarda dalış eğitimi yapıyor.'KARDEŞİM, DALIŞ EŞİM'Hasan Özkan, arama kurtarma çalışmalarında 'ikili ekipler' şeklinde görev aldıklarını belirterek, "2 yıldır kardeşim, dalış eşim oldu. Başkasıyla koordinasyon sağlamak biraz süre alabilir ama 30 yıldır tanıdığım kardeşim geldiğinde bu problem benim için ortadan kalktı. Kardeşimle beraber aynı ekipte görev alabilmek benim için büyük bir mutluluk. Her ne kadar su altı ve su üstü arama kurtarma ekibinde görevli olup, sadece bu vakaları yapıyor gibi görünsek de bizler aslında birer itfaiyeciyiz. Bunun getirdiği sorumluluklar da var. Bozkurt'taki sel felaketinde ekip olarak görev aldık. 1 hafta 10 gün süren çalışmayı gerçekleştirdik. Ekip olarak tüm kayıpların bulunmasında yardımcı olduk. Van depreminde görev aldık. Her türlü vakaya müdahale edebilecek kuvvetteyiz. Bozkurt'ta da ekip olarak kardeşimle beraber çalıştık" dedi.'SU ALTINDA KONUŞMADAN ANLAŞIYORUZ'

Gökay Özkan da ağabeyinin yolundan gittiğini anlatarak, "Onun heyecanı, azmi beni de heveslendirdi. Ağabeyim ve meslektaşlarına imrenerek büyüdüm. Yaptığımız işte birbirini çok iyi tanıyor olmanın getirdiği ciddi avantajlar var. Çünkü herkes farklı görevlere sahip. Koordineli çalışıyorsunuz. Bu koordinasyonun sağlanmasının katkı ve faydasını bize de ekibe de olduğunu düşünüyorum. Çok iyi tanıdığınız bir ekip arkadaşınız var. Sözsüz iletişiminiz çok daha kuvvetli oluyor. Bu, zamanla diğer ekip arkadaşlarınızla da oluyor. Su altında yaşanabilecek sorunlarda yardımlaşabilmek adına 2 kişi dalmak zorundayız. Aşağıda konuşma imkanımız yok hatta daldığımız sularda birbirimizi görme imkanımız yok, sadece el ele tutuşuyoruz. O gibi anlarda su altında arama çalışmalarını gerçekleştirirken aslında birbirimizle de koordineyi sağlamamız lazım. Bu konuda birbirini anlayabilmek, ayak uydurabilmek çok önemli bu da bize ciddi bir avantaj sağlıyor" diye konuştu.