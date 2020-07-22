Dalgıç polisler kaybolan genci arıyor - Son Dakika

Samsun'da dalgıç polisler ve jandarma, otomobilini terk ederek kayıplara karışan 18 yaşındaki genci bulmak için derede arama çalışması başlattı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kutlukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Bilal Balcı sabah saatlerinde kayıplara karıştı. Bilal Balcı'nın otomobili evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Kirazlık Deresi yakınında kapısı açık terk edilmiş halde bulundu. Genci aramaya başlayan yakınları, dere kenarında taşın üzerinde Balcı'nın tişörtüne rastlandı. Aile olayı jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Jandarma karadan arama çalışması yaparken, dalgıç polisler ise Kirazlık Deresi içindeki bütün su birikintisi ve göletlerde çalışma başlattı.

İntihar ettiği tahmin edilen Bilal Balcı'nın annesi İlhame Balcı (45), oğlunun kayıp olduğu bölgeye giderek arama çalışmalarını takip etti. Büyük üzüntü yaşayan anne Balcı, oğlunun kimsenin kendisini sevmediğini söylediğini belirterek, intihar etmiş olabileceğini ifade etti.

Kayıp Bilal Balcı'yı arama çalışmaları devam ediyor. - SAMSUN