Son Dakika Haberleri: Dalgıç polisler köprüden atlayan kişiyi arıyor
Son Dakika Güncel Dalgıç polisler köprüden atlayan kişiyi arıyor

Dalgıç polisler köprüden atlayan kişiyi arıyor

7 saat önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde bir kişinin intihar etmek için Göksu Nehri'ne atladığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Dalgıç polisler köprüden atlayan kişiyi arıyor, System.String[]

MERSİN'in Silifke ilçesinde bir kişinin intihar etmek için Göksu Nehri'ne atladığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Karayolları Köprüsü'ne dün akşam saatlerinde gelen bir kişi, iddiaya göre, korkuluklara çıkarak suya atladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, erkek olduğu belirtilen kişinin, suya atladıktan bir süre sonra yüzmeye çalıştığı, ancak akıntıya kapılarak gözden kaybolduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve arama kurtarma ekipleri gelirken, arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Gece saatlerinde akıntının hızlı, suyun çamurlu olması nedeniyle arama çalışmalarına zaman zaman ara verildi. Bu sabah, Mersin Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri tarafından Göksu Nehri'nde zodyak bot ve 2 görevli ile arama çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri de botla ve havadan drone ile çalışmalara destek verdi. İntihar ettiği öne sürülen kişiyi arama çalışmaları geniş çaplı olarak sürüyor.


Göksu Nehri, Silifke, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:04 Kaynak: DHA
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