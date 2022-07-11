Dalgıça kapkaç şoku - Son Dakika
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Dalgıça kapkaç şoku

11.07.2022 16:46
Dalgıça kapkaç şoku

Antalya'da akvaryum dalgıcının elindeki cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı.

Antalya'da akvaryum dalgıcının elindeki cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı. Dalgıç büyük şok yaşarken, şüphelinin içinde saç teli olan şapkası olay yerinde kaldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 14. 30 sırasında Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki akvaryumun bahçesinde meydana geldi. Akvaryumda dalgıç olarak görev yapan Mert P., üzerinde kıyafetleri varken mola vermek üzere yan bahçe bölümüne çıktı. Bu sırada oradan geçen bir şüpheli, Mert P.'nin eline vurdu ve yere düşen telefonu alarak kaçtı. Şoktan çıkan Mert P., hemen durumu güvenlik görevlileri ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Üzerini değiştirip dışarı çıkan dalgıç, polis ekiplerine bilgi verdi. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelinin içinde saç teli bulunan şapkasını buldu. Olay yeri inceleme ekipleri şapkayı delil çantasına koydu. Mert P., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

YORUMLAR
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Dalgıcın eline vurup, düşürdüğü telefonu alarak kaçtı Dalgıcın eline vurup, düşürdüğü telefonu alarak kaçtı DALGICIN ELİNE VURUP, DÜŞÜRDÜĞÜ TELEFONU ALARAK KAÇTI DALGICIN ELİNE VURUP, DÜŞÜRDÜĞÜ TELEFONU ALARAK KAÇTI
Kaynak: İHA

Dumlupınar, Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dalgıça kapkaç şoku - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dalgıça kapkaç şoku - Son Dakika
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