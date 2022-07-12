Dalgıça kapkaç şoku... Elindeki telefonu çalındı - Son Dakika
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Dalgıça kapkaç şoku... Elindeki telefonu çalındı

12.07.2022 03:43
Dalgıça kapkaç şoku... Elindeki telefonu çalındı

Dalgıça kapkaç şoku... Elindeki telefonu çalındı Şüphelinin içinde saç teli bulunan şapkası olay yerinde kaldı Antalya'da akvaryum dalgıcının elindeki cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı.

Dalgıça kapkaç şoku... Elindeki telefonu çalındı

Şüphelinin içinde saç teli bulunan şapkası olay yerinde kaldı

ANTALYA - Antalya'da akvaryum dalgıcının elindeki cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı. Dalgıç büyük şok yaşarken, şüphelinin içinde saç teli olan şapkası olay yerinde kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 14. 30 sırasında Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki akvaryumun bahçesinde meydana geldi. Akvaryumda dalgıç olarak görev yapan Mert P., üzerinde kıyafetleri varken mola vermek üzere yan bahçe bölümüne çıktı. Bu sırada oradan geçen bir şüpheli, Mert P.'nin eline vurdu ve yere düşen telefonu alarak kaçtı. Şoktan çıkan Mert P., hemen durumu güvenlik görevlileri ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Üzerini değiştirip dışarı çıkan dalgıç, polis ekiplerine bilgi verdi. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelinin içinde saç teli bulunan şapkasını buldu. Olay yeri inceleme ekipleri şapkayı delil çantasına koydu. Mert P., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dalgıça kapkaç şoku... Elindeki telefonu çalındı - Son Dakika

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