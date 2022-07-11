İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Mert Peker, polise şüphelinin eşkal bilgilerini verdi. Bölgede inceleme yapan ekipler şüpheliye ait olduğu değerlendirilen şapka buldu. Olay yeri inceleme ekipleri şapkayı delil çantasına koydu. Peker, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Antalya Aquarium'un arka bahçesinde meydana geldi. Akvaryumda dalgıç olarak çalışan Mert Peker, üzerinde kıyafetleri varken mola için yan bahçe bölümüne çıktı. Buradan geçen ve yabancı uylruklu olduğu belirtilen şüpheli, Peker'in eline vurup, yere düşen telefonunu alarak kaçtı.

Kaynak: DHA

Dumlupınar, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DALGICIN ELİNE VURUP, DÜŞÜRDÜĞÜ TELEFONU ALARAK KAÇTI - Son Dakika

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