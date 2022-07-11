DALGICIN ELİNE VURUP, DÜŞÜRDÜĞÜ TELEFONU ALARAK KAÇTI - Son Dakika
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DALGICIN ELİNE VURUP, DÜŞÜRDÜĞÜ TELEFONU ALARAK KAÇTI

11.07.2022 16:52

ANTALYA'da yabancı uyruklu şüpheli, akvaryum bahçesinde molaya çıkan dalgıç Mert Peker'in eline vurarak düşürdüğü cep telefonunu alarak kaçtı.

ANTALYA'da yabancı uyruklu şüpheli, akvaryum bahçesinde molaya çıkan dalgıç Mert Peker'in eline vurarak düşürdüğü cep telefonunu alarak kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. .

Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Antalya Aquarium'un arka bahçesinde meydana geldi. Akvaryumda dalgıç olarak çalışan Mert Peker, üzerinde kıyafetleri varken mola için yan bahçe bölümüne çıktı. Buradan geçen ve yabancı uylruklu olduğu belirtilen şüpheli, Peker'in eline vurup, yere düşen telefonunu alarak kaçtı.

İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Mert Peker, polise şüphelinin eşkal bilgilerini verdi. Bölgede inceleme yapan ekipler şüpheliye ait olduğu değerlendirilen şapka buldu. Olay yeri inceleme ekipleri şapkayı delil çantasına koydu. Peker, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Dalgıcın eline vurup, düşürdüğü telefonu alarak kaçtı Dalgıcın eline vurup, düşürdüğü telefonu alarak kaçtı Dalgıça kapkaç şoku Dalgıça kapkaç şoku
Kaynak: DHA

Dumlupınar, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DALGICIN ELİNE VURUP, DÜŞÜRDÜĞÜ TELEFONU ALARAK KAÇTI - Son Dakika

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