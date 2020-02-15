Dalgıçlar 5 gündür kayıp olan liseli kızı arıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dalgıçlar 5 gündür kayıp olan liseli kızı arıyor - Son Dakika

Dalgıçlar 5 gündür kayıp olan liseli kızı arıyor

24 dakika önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde ailesi ile tartıştıktan sonra evi terk eden 17 yaşındaki genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor.

Dalgıçlar 5 gündür kayıp olan liseli kızı arıyor, System.String[]

Erzurum'un Aşkale ilçesinde ailesi ile tartıştıktan sonra evi terk eden 17 yaşındaki genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor. Kayıp kızı bulmak için dalgıçlar tarafından Karusu Nehri'nde arama çalışması yapıldı.


Aşkale ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşayan Nermin-Yüksel D. çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Didem, annesiyle tartışması sonrası evi terk etti. Aile, kızlarının eve gelmemesi üzerine Aşkale İlçe Polis Merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp kızı bulmak için seferber oldu. İlçe merkezindeki güvenlik kameralarından Didem'in en son Aşkale- Erzincan kara yolu Bölge Trafik mevkisine doğru gittiği tespit edildi.


5. günde devam eden arama çalışmalarında AFAD ekiplerine bağlı Dalgıç timleri Didem'in en son görüldüğü noktadan Karasu Nehri'nin HES göletine kadar olan yatağını boydan boya aradı. Yapılan saha aramalarına 80 kişilik ekiple devam ediliyor. - ERZURUM

Meydan Mahallesi, Erzurum, Aşkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:13 Kaynak: İHA
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