Dalgıçlar, ağa takılan balinayı kurtarmak için böyle mücadele etti
İtalya'da Tiran Denizi'nde bir balinanın ağa takıldığını tespit eden dalgıçlar, balinayı kurtarmak için mücadele etti.
İtalya'da Tiran Denizi'nde bir balinanın ağa takıldığını tespit eden dalgıçlar, balinayı kurtarmak için mücadele etti. O anlar anbean kameralarca kaydedildi.
İtalya'nın batısındaki Tiran Denizi'nde uzunluğu yaklaşık 12 metreyi bulan bir İspermeçet balinasının balıkçı ağlarına takıldığı tespit edildi. İtalyan sahil güvenlik ekipleri, dalgıç kıyafetlerini giyerek balinayı mahsur kaldığı ağların arasından kurtardı. Düzenlenen kurtarma operasyonu, saniye saniye kaydedildi. İtalya sahil güvenliğinden yapılan açıklamada, son 6 ayda 100 kilometre uzunluğunda yasa dışı balık ağı ele geçirildiği ve her yıl 300 bin deniz canlısının bu ağlara takılarak öldüğü ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:19 Kaynak: DHA
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