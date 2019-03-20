Son Dakika Haberleri: Dalgıçlar 'Çanakkale Geçilmez' Dedi

Dalgıçlar 'Çanakkale Geçilmez' Dedi

1 saat önce

"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmaları bu hafta Bodrum yarımadasının batı yakasındaki Peksimet Mahallesi Kadıkalesi Mevkii'nde devam etti.

Dalgıçlar 'Çanakkale Geçilmez' Dedi, System.String[]
"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmaları bu hafta Bodrum yarımadasının batı yakasındaki Peksimet Mahallesi Kadıkalesi Mevkii'nde devam etti.

Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, sualtında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla "Çanakkale Geçilmez" yazılı pankart açtı.

Bodrum Belediyesi'nin 5 yıl önce başlattığı deniz dibi temizlik çalışmaları kapsamında Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi her yaz sezonu öncesi Bodrum koylarını temizliyor. Hava koşulları müsait olduğu takdirde her hafta farklı bir koyda sürdürülen çalışmalarda dalgıçlar, Akyarlar'ın ardından bu hafta Kadıkalesi koyunu temizledi. Yaklaşık 1,5 saat süren temizlikte deniz dibinden; 24 kilogram cam, 82 kilogram plastik, 14 kilogram teneke, 12 kilogram demir, 21 kilogram tekstil, 19 kilogram tahta olmak üzere toplam 172 kilogram atık çıkarıldı. Sahilde ayrıştırılan atıklar geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Zeyyat Mandalinci İlkokulu öğrencileri de öğretmenleri eşliğinde katıldıkları deniz dibi temizliğine destek oldu. Görevliler, etkinliğe katılan öğrencilere atıkların doğaya verdiği zararlar konusunda eğitici bilgiler verdi. Ayrıca öğrencilere geri dönüştürülen maddelerden yapılan bez torbalar hediye edildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:16 Kaynak: İHA

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