Dalgıçlar denizde hayalet ağ topladı, öğrenciler kıyıyı temizledi - Son Dakika
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Dalgıçlar denizde hayalet ağ topladı, öğrenciler kıyıyı temizledi

27.07.2022 12:37
Dalgıçlar denizde hayalet ağ topladı, öğrenciler kıyıyı temizledi

İzmir'in Karaburun ilçesinde dalgıçlar denizde hayalet ağ topladı, öğrenciler ise kıyıda temizlik yaptı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde dalgıçlar denizde hayalet ağ topladı, öğrenciler ise kıyıda temizlik yaptı.

İzmir Körfezi'nin temizlenmesi amacıyla Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürütücülüğünde başlatılan "Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek Projesi" kapsamında deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 8 dalgıç bu kez Karaburun açıklarında dalış gerçekleştirdi.

Etkinlikte ilk olarak öğrenciler kıyı temizliği yaptı, dalgıçlar da kıyıya yakın bölgede batırılan Alaybey Vapuru'nun çevresindeki hayalet ağları topladı.

Dalgıçlar, yaklaşık 50 metre uzunluğunda hayalet ağ çıkardı.

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çiftçi, gazetecilere, toplanan atık ve ağların tamamının geri dönüşüm fabrikalarına gönderileceğini belirterek, "Atık ağlardan ise kasa, saksı gibi ürünlerin yapılması veya aktif kömür olarak kullanılması ya da 3 boyutlu yazıcılarla çeşitli objelere dönüştürülmesi söz konusu olacak." dedi.

Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birliklerinin destek verdiği proje kapsamında daha önce İzmir Körfezi'nde temizlik yapılmıştı.

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Kaynak: AA

Karaburun, Hisarcık, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dalgıçlar denizde hayalet ağ topladı, öğrenciler kıyıyı temizledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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