Dalgıçlar Hıdırellez dileklerini Konyaaltı Sahili'nden çıkardı: Dudağıma dolgu, burnuma estetik istiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Dalgıçlar Hıdırellez dileklerini Konyaaltı Sahili'nden çıkardı: Dudağıma dolgu, burnuma estetik istiyorum

12.05.2022 11:49

Antalya'da tutulan Hıdırellez dilekleri, Konyaaltı Sahili'nde, deniz dibinde dalgıçlar tarafından bulundu. Birbirinden farklı dileklerin yazıldığı kağıtlarda "2022 model cip", "Bodrum'da yazlık ev", "Dudağıma dolgu, burnuma estetik" gibi ilginç dilekler de yer aldı.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır Hıdırellez'i kutlayamayan Antalyalılar, 6 Mayıs sabahı soluğu Konyaaltı Sahili, falezler ve kentin simgelerinden Düden Şelalesi'nde aldı. Baharın habercisi Hıdırellez için dileklerini yazıp, şekil çizenler, gün doğumuyla birlikte kağıtlarını Akdeniz'e bıraktı. Binlerce dilek kağıdı, su üstünde bir süre kaldıktan sonra battı.

Hıdırellez dilekleri de zamanla değişti: Dudağıma dolgu, burnuma estetik, 2022 model cip

KİMİ EV KİMİ İSE BEBEK RESMİ ÇİZDİ

Hıdırellez dilekleri, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne dalış yapan bir grup dalgıç tarafından görüntülendi. Dileklerin yazıldığı kağıtlara kiminin ev, kiminin araba kiminin ise bebek resmi çizdiği görüldü. Madeni paraların da naylon poşetler içerisinde atılarak tutulan dilekler arasında ilginç isteklerin de olduğu görüldü.

Hıdırellez dilekleri de zamanla değişti: Dudağıma dolgu, burnuma estetik, 2022 model cip

"60 YATAKLI HUZUR EVİ, BURNUM ESTETİKLİ OLSUN..."

Çoğunluğunda borçlarını ödemede kolaylık, sağlık ve mutluluk dilenen kağıtlarda 'Dünyayı içime sine sine gezmek istiyorum', 'Yurt dışında yüksek lisans', '2022 model cip', 'Yazlık ev', '60 yataklı huzur evi', '60 yataklı çocuk sığınma evi', 'Dudağıma dolgu ve burnum estetikli olsun', 'Bodrum'da yazlık evim olsun' yazılı dilekler yer aldı.

Hıdırellez dilekleri de zamanla değişti: Dudağıma dolgu, burnuma estetik, 2022 model cip

DENİZ DİBİNDE KİRLİLİĞE YOL AÇTI

Kağıt ve plastik poşetlerin deniz dibinde kirliliğe yol açtığı görülürken, dalgıç grubu dipte kırık şişeler ve arızalı elektronik aletlere de rastladıklarını söyledi.

YORUMLAR
500

Konyaaltı Sahili, Hıdırellez, Antalya, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dalgıçlar Hıdırellez dileklerini Konyaaltı Sahili'nden çıkardı: Dudağıma dolgu, burnuma estetik istiyorum - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Çin'de korona korkusu sürüyor: Vakalar yine yükselişe geçti
12:05 Beşiktaş'ta yol ortasında taksicilerin müşteri kavgası! Trafiği de riske attılar
11:57 Finlandiya'dan Rusya'yı çok kızdıracak açıklama: Derhal NATO üyeliğine başvurulmalı
11:46 "Dünyanın en değerli şirketi" unvanı artık Apple'ın değil
11:45 Tuğba Ekinci'den eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'a sert sözler: Adam olmadın gitti! Kız verilecek son insansın, şan babası
11:42 Galatasaray'ın eski futbolcusu Okan Buruk'tan açıklama: Galatasaray'a hizmet etmek isterim
11:24 "Kaşıkçı Elması çalındı" iddiası ortalığı karıştırdı! Henüz resmi açıklama gelmedi
11:04 Özdağ, Soylu'nun, "Hayvandan aşağı bir adam" sözlerine dava açtı! Dava kazanılırsa sokak hayvanlarına mama alınacak
11:00 Azovstal'da mahsur kalan Ukraynalı komutandan Elon Musk'a çağrı: Arabulucu bir ülkeye gitmemize yardım edin
10:07 En düşük gelir Van, Muş, Bitlis, Hakkari olurken, yoksulluk oranın en yüksek olduğu yer Adana ve Mersin oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 12:13:30. #1.11#
SON DAKİKA: Dalgıçlar Hıdırellez dileklerini Konyaaltı Sahili'nden çıkardı: Dudağıma dolgu, burnuma estetik istiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement