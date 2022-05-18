KAYIP AFGAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI - Son Dakika
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KAYIP AFGAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

18.05.2022 18:33

Dalgıçlar, kayıp Afgan çocuğu kanalda ele ele tutuşarak aradı (2)Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 6 yaşındaki Afgan Şkavkat Riza Safi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Dalgıçlar, kayıp Afgan çocuğu kanalda ele ele tutuşarak aradı (2)

Antalya'nın Ak su ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 6 yaşındaki Afgan Şkavkat Riza Safi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp çocuğun düştüğü değerlendirilen kanalda el ele tutuşup zincir oluşturarak arama yapan deniz polisi, yaklaşık 7 kilometre ileride su içinde çocuğun cansız bedenini buldu.

KAYIP AFGAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
KAYIP AFGAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
KAYIP AFGAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
KAYIP AFGAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
KAYIP AFGAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
KAYIP AFGAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

YORUMLAR
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Nehirde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu Nehirde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYIP AFGAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI - Son Dakika


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