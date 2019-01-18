Son Dakika Haberleri: Dalgıçlar, Porsuk Çayı'na Düştüğü İddia Edilen Kişiyi Aradı

Dalgıçlar, Porsuk Çayı'na Düştüğü İddia Edilen Kişiyi Aradı

4 dakika önce

ESKİŞEHİR'de, görgü tanığının Porsuk Çayı'na bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatan dalgıçların araması sonuç vermedi.

Dalgıçlar, Porsuk Çayı'na Düştüğü İddia Edilen Kişiyi Aradı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, görgü tanığının Porsuk Çayı'na bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatan dalgıçların araması sonuç vermedi. Çalışmalara ara verildi.

Yeni Mahalle Suboyu Sokak'tan geçen Porsuk Çayı'nda, mahalle sakinlerinden Hamza Kaya, bir kişinin suda çırpındığını görüp polise haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli dalgıçlar, suya girerek, arama yaptı. Görgü tanığı Kaya'nın gösterdiği bölgede aramalarını yoğunlaştıran dalgıçlar, sonuç alamayınca sudan çıktı. Yaklaşık bir saat süren aramadan sonra çalışmalara ara verildi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:48 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternetten En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu

THY Ekibi, Güney Afrika'da Silahlı Soyguna Uğradı Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP'li İsim Ortak Aday Olacak mı?' Sorusuna Tek Cümlelik Yanıt
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 01:52:29. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dalgıçlar, Porsuk Çayı'na Düştüğü İddia Edilen Kişiyi Aradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]