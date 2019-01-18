Dalgıçlar, Zararsız Olduklarını İspatlamak İçin Köpek Balıklarıyla Yüzdü
1 saat önce
Dalgıçlar, zararsız olduklarını ispatlamak için köpek balıklarıyla yüzdü.
Dalgıçlar, zararsız olduklarını ispatlamak için köpek balıklarıyla yüzdü
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:06 Kaynak: Youtube
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