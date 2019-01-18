Son Dakika Haberleri: Dalgıçlar, Zararsız Olduklarını İspatlamak İçin Köpek Balıklarıyla Yüzdü

Dalgıçlar, Zararsız Olduklarını İspatlamak İçin Köpek Balıklarıyla Yüzdü

1 saat önce

Dalgıçlar, zararsız olduklarını ispatlamak için köpek balıklarıyla yüzdü.

Dalgıçlar, zararsız olduklarını ispatlamak için köpek balıklarıyla yüzdü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:06 Kaynak: Youtube

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