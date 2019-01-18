Son Dakika Haberleri: Dalgıçlar, Zararsız Olduklarını İspatlamak İçin Köpek Balıklarıyla Yüzdü

Dalgıçlar, Zararsız Olduklarını İspatlamak İçin Köpek Balıklarıyla Yüzdü

24 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde köpek balıklarının korunması için yasa çıkarılmasını talep eden iki araştırmacı, bu yırtıcı hayvanlardan korkulmaması gerektiğini ispatlamak için onlarla beraber yüzdü.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde köpek balıklarının korunması için yasa çıkarılmasını talep eden iki araştırmacı, bu yırtıcı hayvanlardan korkulmaması gerektiğini ispatlamak için onlarla beraber yüzdü
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:55 

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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