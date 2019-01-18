Dalgıçlar, Zararsız Olduklarını İspatlamak İçin Köpek Balıklarıyla Yüzdü
24 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde köpek balıklarının korunması için yasa çıkarılmasını talep eden iki araştırmacı, bu yırtıcı hayvanlardan korkulmaması gerektiğini ispatlamak için onlarla beraber yüzdü.
Amerika Birleşik Devletleri
'nin Hawaii eyaletinde köpek balıklarının korunması için yasa çıkarılmasını talep eden iki araştırmacı, bu yırtıcı hayvanlardan korkulmaması gerektiğini ispatlamak için onlarla beraber yüzdü
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:55
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