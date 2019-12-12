Dalgıçlara sonsuz oksijen kaynağı sunan sistem - Son Dakika
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Dalgıçlara sonsuz oksijen kaynağı sunan sistem

7 saat önce

Dalgıçlara sonsuz oksijen kaynağı sunan sistemAvusturya, (DHA)- Avusturyalı mucit Jörg Tragatschnig, geliştirdiği sistem ile dalgıçlara su altında sonsuz oksijen kaynağı sunduğunu belirtiyor.

Dalgıçlara sonsuz oksijen kaynağı sunan sistem

Avusturya, (DHA)- Avusturyalı mucit Jörg Tragatschnig, geliştirdiği sistem ile dalgıçlara su altında sonsuz oksijen kaynağı sunduğunu belirtiyor. Tragatsching, geliştirdiği ExoLung isimli sistemin dalgıçların yüzmeye devam ettikçe nefes alabilmelerine olanak sağladığını açıkladı.

Avusturyalı mucit Jörg Tragatschnig, son aşamasında olan ExoLung isimli sistem ile dalgıçlara su altında, dalgıçlar yüzmeye devam ettiği sürece sıkıştırılmış havaya ihtiyaç duymadan sonsuz oksijen imkanı sunduğunu belirtiyor. ExoLung, su yüzeyindeki bir şamandıradan aldığı havayı, dalgıcın gövdesinde bulunan tüpe bağlı olan 6 metrelik bir hortumla dalgıca iletiyor. Dalgıcın gövdesinde bulunan tüpün içinde ise dalgıcın bacaklarındaki kayışa bağlı bir pompa bulunuyor. Dalgıç bacaklarını uzattıkça kayışlar pompayı çekerek akciğer gibi havayı içine çekmesine ve suyu dışarı atmasına neden oluyor. Ardından dalgıcın bacaklarını çekmesi ile kayışlar gevşer ve su basıncı pompanın suyu tekrar gövdedeki tüpe doldurmasına olanak sağlar. Böylece hava sıkıştırılarak nefes almak üzere hazır olur.

Hava sirkülasyonu, dalgıcın hareket etmeyi bırakması halinde sağlanamıyor.

Sistemin mucidi Tragatsching, diğer yüzey destekli dalış sistemlerinin batarya gücü ya da sıkıştırılmış hava tüpleri ile sınırlı olduğunu ancak ExOLung'ın dalgıcı güç kaynağına çevirdiğini ve bu sayede su altında 5 metreye kadar dalgıçlara istedikleri kadar zaman geçirmesine imkan sağladığını söylüyor.

Dalgıçlara sonsuz oksijen kaynağı sunan sistem

Avusturya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:56 Kaynak: DHA
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