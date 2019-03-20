Dalgıçlardan Deniz Dibinde "Çanakkale Geçilmez" Pankartı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla deniz dibi temizliği yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla deniz dibi temizliği yapıldı.



Bodrum Belediyesi ekiplerince, Kadıkalesi Mahallesi açıklarında gerçekleştirilen deniz dibi temizliği, yaklaşık bir saat sürdü.



"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla yapılan temizlik çalışmasında su altından plastik, cam, metal, tekstil ve ahşap çok miktarda atık çıkarıldı.



Toplam 17 dalgıcın katıldığı çalışmada, tekneyle karaya getirilen atık malzemeler bir süre sergilendi.



Öğrenci ve öğretmenler de kıyıdan temizlik yaparak çalışmaya destek verdi. Öğrencilere, atıkların doğaya verdiği zararlar anlatıldı.



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla dalgıçlar tarafından su altında, "Çanakkale Geçilmez" yazılı pankart açıldı. Etkinlik su altı kamerasınca görüntülendi.



Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan, yaptığı açıklamada, beşincisini düzenledikleri etkinlikle çevre temizliği konusunda örnek olmak istediklerini söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Haluk Levent Konser Gelirini Yeni Zelanda'da Hayatını Kaybeden Müslümanlara Bağışladı

Küstah Sözler! Avustralya Başbakanı, Erdoğan'ı Kınayıp Türkiye'yi Tehdit Etti

70 Milyonluk Büyük İkramiyenin Sahibi Parasını Hala Almadı! Talihlinin Kaybı 2,6 Milyon Lira

Küçükçekmece'de Günlük Kiralık Dairede Kadın Cinayeti