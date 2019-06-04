Dalgıçlardan su altında bayramlaşma
57 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, deniz dibinde birbirlerine kolonya ve şeker ikram ederek bayramlaştı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:22 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde bir grup dalgıç, deniz dibinde birbirlerine kolonya ve şeker ikram ederek bayramlaştı.
İlçedeki bir dalış merkezinden 7 dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında 6 metreye dalış yaptı. Sıraya geçen dalgıçlara temsili kolonya döküldü. Suyun altında ikram edilen şekerleri bazı dalgıçların yemesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Bir dalgıç da "Şeker tadında bir bayram geçirmenizi dileriz. İyi Bayramlar" yazılı döviz açtı.
Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, günlük hayatta yapılan aktiviteleri su altında hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Ramazan Bayramı
dolayısıyla takım arkadaşlarıyla su altında etkinlik planladıklarını anlatan Diktaş, "Su altında bayramlaştık. Kolonya ve şeker ikramımız oldu. Fethiye dalış turizminde önemli bir yere sahip. Herkesi su altının güzelliklerini görmeye davet ediyoruz." dedi.
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