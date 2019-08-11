Son Dakika Haberleri: Dalgıçlardan su altında bayramlaşma
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Dalgıçlardan su altında bayramlaşma

42 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, su altında bayramlaştı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, su altında bayramlaştı.
İlçedeki bir dalış merkezinden 7 dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında 5 metreye dalış yaptı. Sıraya geçen dalgıçlar, ellerini öpen gence, bayram hediyesi olarak deniz gözlüğü ve temsili olarak bir miktar para verdi.
Gencin parayı veren dalgıca sarılması, renkli görüntüler oluşturdu. Bir dalgıç da "Mutlu Bayramlar" yazılı döviz açtı.
Dalış merkezi eğitmeni Can Aksakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede çok güzel dalış noktalarının bulunduğunu söyledi.
Resmi ve dini bayramlarda hem dalış turizmine katkı sağlamak hem de bayramları kutlamak için farklı etkinlikler yaptıklarını belirten Aksakal, "Eskiden çocuklar bayramlarda büyüklerin elini öperdi. Şimdi bu geleneğin biraz azaldığını düşünüyoruz. Biz de farkındalık yaratmak istedik." diye konuştu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:00 Kaynak: AA
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