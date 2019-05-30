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Dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi

58 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, su altından çok miktarda atık malzeme çıkardı.

Dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, su altından çok miktarda atık malzeme çıkardı.
Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalış ekiplerince, "Çevre Şenliği" sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği Bozhane limanından başlayarak sahil güzergahına kadar devam etti.
Kısa sürede ekipler, su altından plastik, cam, şişe, metal, hortum, bidon ve araç lastiği gibi çok sayıda atık malzeme çıkardı.
Beş dalgıcın katıldığı çalışmada, botlarla karaya getirilen atık malzemeler burada bir süre sergilendi. Çevrenin korunması bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, ilçe protokolü ile öğrenciler katıldı.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde çevreciliğe önem verdiklerini, gençlere çevreciliği ve çevre kirliliğine karşı mücadeleyi aşılamak istediklerini söyledi.
İtfaiye müdürü Muhammet Ali Ateş de 1 jet ski, 2 bot ile birlikte 5 kişilik dalış ekibinin etkinlikte yer aldığını belirterek, "İlk 7 dakikada cam şişe, plastik ambalaj kutuları, kablolar, hortum gibi değişik malzemelere ulaştık. Farkındalık yaratmak istedik. Denizlerimiz başta olmak üzere çevremizin temiz tutulması gerekiyor. Çıkarılan atık malzemeler de vatandaşlara sergide gösteriyoruz." dedi.
Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da amfi tiyatro önünde denizin yüzeyini kaplayan kirlilikle ilgili olarak da araştırma başlatıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:19 Kaynak: AA
İtfaiye, Zonguldak, Güncel
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