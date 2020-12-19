Dalgınlıkla attığı altınları getirilir umuduyla çöp konteynerinin başında bekliyor - Son Dakika

Dalgınlıkla attığı altınları getirilir umuduyla çöp konteynerinin başında bekliyor

19.12.2020 09:28
Dalgınlıkla attığı altınları getirilir umuduyla çöp konteynerinin başında bekliyor, System.String[]

MALATYA'da, Handan Benzer (50), engelli çocuğu ile vefat eden babasından kalan emekli maaşından yaptığı birikimle aldığı 4 altın bileziğinin bulunduğu çantayı, dalgınlıkla çöpe attı.

MALATYA'da, Handan Benzer (50), engelli çocuğu ile vefat eden babasından kalan emekli maaşından yaptığı birikimle aldığı 4 altın bileziğinin bulunduğu çantayı, dalgınlıkla çöpe attı. Durumu fark edip geri döndüğünde, bileziklerden birisini bulan Benzer, çöp konteynerinin başında altınların geri getirilebileceği düşüncesiyle günlerdir nöbet tutuyor.

Salköprü Mahallesi'nde yaşayan ve eşinden boşanan Handan Benzer, zihinsel engelli kızı Hatice (22) ile vefat eden babasından kalan emekli maaşından yaptığı birikimle 4 bilezik aldı. Benzer, bir süre önce altınlarının bulunduğu çantayı yanlışlıkla evdeki çöplerle birlikte çöp konteynerine attı. Bir süre sonra durumu fark eden Benzer, çöp konteynerinin yanına gitti ancak bileziklerden sadece birini bulabildi. Altınları attığı çöp konteynerinin üzerine cep telefonu numarasını yazarak, 'Allah rızası için yetim parası olan 3 adet bilezik yanlışlıkla çöpe atılmıştır. Bulanların bu numarayı aramasını rica ediyorum. Yetim parası yenmez' yazılı kağıt yapıştıran Benzer, altınlarını aramaya başladı. Her gün belirli saatlerde çöp konteynerinin yanına giden Benzer, altınlarını alan kişinin tekrar getirmesi düşüncesiyle nöbet tutuyor.

'ALTINLARIMI BANA VEREMİYORLARSA DA, KARAKOLA TESLİM ETSİNLER'Benzer, altınlarını bir dalgınlıkla fermuarı bozuk bir çantayla çöpe attığını belirterek, "Herkesin başından illaki geçer. Altınlarımı illaki gören olmuştur, engelli parası, benim engelli çocuğumun gözünün yaşı kurumamış, kendini de ifade edemiyor. Ne olur bilezikleri getirip teslim etsinler. Engelli çocuğumun maaşı, onun da geleceği için biriktirdim. Bana veremiyorlarsa da karakola teslim etsinler. Ben kendilerinden şikayetçi olmam" diye konuştu.'ENGELLİ ÇOCUĞUMU DÜŞÜNSÜNLER'Altınları alanın engelli çocuğu düşünüp, tekrar geri getirmesini isteyen Benzer, umudunu kesmediğini ve bileziklerine kavuşana kadar nöbet tutacağını söyledi.

Öte yandan komşuları da altınların bulunmasını istedikleri Handan Benzer ile birlikte konteyner başında nöbet tutuyor.


Dalgınlıkla attığı altınları getirilir umuduyla çöp konteynerinin başında bekliyor
Dalgınlıkla attığı altınları getirilir umuduyla çöp konteynerinin başında bekliyor
Dalgınlıkla attığı altınları getirilir umuduyla çöp konteynerinin başında bekliyor
Dalgınlıkla attığı altınları getirilir umuduyla çöp konteynerinin başında bekliyor
Dalgınlıkla attığı altınları getirilir umuduyla çöp konteynerinin başında bekliyor
Dalgınlıkla attığı altınları getirilir umuduyla çöp konteynerinin başında bekliyor
Dalgınlıkla attığı altınları getirilir umuduyla çöp konteynerinin başında bekliyor
Dalgınlıkla attığı altınları getirilir umuduyla çöp konteynerinin başında bekliyor
Dalgınlıkla attığı altınları getirilir umuduyla çöp konteynerinin başında bekliyor

Engelli, Emekli, Altın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dalgınlıkla attığı altınları getirilir umuduyla çöp konteynerinin başında bekliyor - Son Dakika


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