Dali Land Filmi - Son Dakika

Dali Land Filmi

Dali Land filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dali Land filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmenliğini Marry Harron üstlendiği ve senaryosunu Mary Harron ile birlikte Joh Walsh'un kaleme aldığı ünlü ressam Salvador Dali'nin hayat hikayesini konu edinen biyografi filmi Dali Land'in baş rollerini Ezra Miller, Tim Roth, Ben Kingsley, Lesley Manville ve Frank Dillane paylaşıyor.

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Yönetmen: Mary Harron

Senaryo: Mary Harron, John Walsh

Oyuncular: Ezra Miller, Tim Roth, Ben Kingsley, Lesley Manville, Frank Dillane, Charles Alexander

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: Dali Land

Yapımcı Firma: Zephyr Films

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Zephyr Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Salvador Dali, Ben Kingsley, Ezra Miller, Tim Roth, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:54 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Dali Land Filmi - Son Dakika

Son Dakika

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