Son Dakika Haberleri: Dali'nin Kadınları, Oyununa İlk Ödül GS Üniversitesi'nden Geldi

Dali'nin Kadınları, Oyununa İlk Ödül GS Üniversitesi'nden Geldi

46 dakika önce

GS Üniversitesi, "EN" İyi Tiyatro Oyunu Ödülü, Öğrencilerin Oylarıyla Dali'nin Kadınları'nın Oldu…

Dali'nin Kadınları, Oyununa İlk Ödül GS Üniversitesi'nden Geldi, System.String[]

Galatasaray Üniversitesi İşletme Kulübü'nün ev sahipliğinde 13.sü düzenlenen EN 2018 Ödül Töreni'nde, başrollerini Hatice Aslan (Edith Piaf), Devrim Nas (Kişi), Hande Soral (Frida Kahlo), Gülin İyigün (Marlyn Monroe) ve Açelya Devrim Yılhan'ın (Virginia Woolf) paylaştığı "Dali'nin Kadınları" oyunu "En İyi Tiyatro Oyunu Ödülü'ne layık görüldü.

Galatasaray Üniversitesi Öğrencilerinin Oylarıyla Belirlenen 2018 Yılının EN İyileri Ödül Töreni'ne tam kadro katılan "Dali'nin Kadınları" oyuncularından Hatice Aslan, "Tüm ekip adına GS Üniversitesi öğrencilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Gençlerin oyunumuza gösterdiği ilgi bizi çok mutlu ediyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:58 Kaynak: Bültenler

Virginia Woolf, Hatice Aslan, Galatasaray Üniversitesi, Güncel
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