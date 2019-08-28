"Dali'nin Kadınları" oyununa, Yavru Vatan Kıbrıs'tan büyük ilgi
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2 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında, 26 Eylül'de perde açacak olan "Dali'nin Kadınları" oyun biletleri, 1 ay öncesinden tükendi…
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:29 Kaynak: Bültenler
Başrollerini Hatice Aslan (Edith Piaf), Devrim Nas (Kişi), Hande Soral (Frida Kahlo), Gülin İyigün (Marlyn Monroe) ve Açelya Devrim Yılhan'ın (Virginia Woolf) paylaştığı, "Dali'nin Kadınları" oyunu oyuncuları, yavru vatan Kıbrıs'ta gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti…
Erdi Işık tarafından kaleme alınan, Ali Düşenkalkar'ın yönetmenliğini yaptığı, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen oyun, 26 Eylül saat 20.30'da YDÜ AKKM de sahnelenecek…
İstanbul'da da Ekim ayında sanatseverlerle buluşacak oyun yeni sezonda da perde açmaya devam edecek.
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