Son Dakika Haberleri: 'Dali'nin kadınları' tekrar sahnede
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'Dali'nin kadınları' tekrar sahnede

1 saat önce

DÜNYA tarihinin 4 efsane kadınını bir araya getiren absürd komedi oyunu 'Dali'nin Kadınları', 11 Ekim Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

'Dali'nin kadınları' tekrar sahnede, System.String[]
DÜNYA tarihinin 4 efsane kadınını bir araya getiren absürd komedi oyunu 'Dali'nin Kadınları', 11 Ekim Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

Tiyatro sezonu açıldı, geçen senenin sevilen oyunları yeniden seyircilerini bekliyor. Ütopik bir evrende geçen, yer ve zaman kavramının kaybolduğu 'Dali'nin Kadınları', 11 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.

'Dali'nin Kadınları', her biri ayrı renk olan efsaneler Marilyn Monroe, Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo'yu bir araya getiriyor. Çarpıcı ve farklı bir üslup ile absürd komedi olarak nitelendirilen oyunda, izleyiciler aynı zamanda bir parça müzikal, biraz trajedi ve bir tutam gerilim unsurunun yanı sıra olağan dışı bir yüzleşmeye tanık oluyor.


Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:16 Kaynak: DHA
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