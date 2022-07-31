Çin'in Liaoning Eyaleti ile Avustralya Arasında Yeni Bir Posta Sevkiyat Rotası Oluşturuldu - Son Dakika
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Çin'in Liaoning Eyaleti ile Avustralya Arasında Yeni Bir Posta Sevkiyat Rotası Oluşturuldu

31.07.2022 19:13
Çin'in Liaoning Eyaleti ile Avustralya Arasında Yeni Bir Posta Sevkiyat Rotası Oluşturuldu

DALİAN, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang ile Avustralya'nın Sidney kenti arasında, uluslararası posta ve sınır ötesi e-ticaret talebini karşılamak için yeni bir posta sevkiyat rotası oluşturuldu.

DALİAN, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang ile Avustralya'nın Sidney kenti arasında, uluslararası posta ve sınır ötesi e-ticaret talebini karşılamak için yeni bir posta sevkiyat rotası oluşturuldu. Çin Posta İdaresi'nin Liaoning şubesinin verdiği bilgiye göre, posta sevkiyatının Sidney'e sevkin gerçekleşeceği Liaoning'in liman kenti Dalian'a gitmek için Perşembe günü Shenyang'dan ayrılması yeni sevkiyat rotasının hizmete girişini simgeledi. Çin Posta İdaresi çok sayıda uluslararası posta sevkiyat rotasının Kovid-19 nedeniyle kesintiye uğradığını ve Çin'den Avustralya'ya gönderilen çok sayıda posta ile sınır ötesi e-ticaret paketinin teslimatında da sorun yaşandığını ifade etti. Geçmişte Çin'in kuzeydoğusundan Avustralya'ya gidecek paketlerin Shanghai, Guangzhou ve diğer Çin kentleri üzerinden gönderildiğini hatırlatan şube, yeni sevkiyat rotasının açılmasıyla sevkiyat süresi ve maliyetten etkili şekilde tasarruf edileceğini vurguladı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Dalian, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Liaoning Eyaleti ile Avustralya Arasında Yeni Bir Posta Sevkiyat Rotası Oluşturuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Liaoning Eyaleti ile Avustralya Arasında Yeni Bir Posta Sevkiyat Rotası Oluşturuldu - Son Dakika
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