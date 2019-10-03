Son Dakika Haberleri: Dalında 10 lira, mangalda 70 lira...Uludağ'ın eteklerinde kestane hasadı havadan görüntülendi
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Dalında 10 lira, mangalda 70 lira...Uludağ'ın eteklerinde kestane hasadı havadan görüntülendi

1 saat önce

Dalında 10 lira, mangalda 70 lira...Uludağ'ın eteklerinde kestane hasadı havadan görüntülendiBURSA - Bursa'nın meşhur kestane şekerinin yapıldığı kestaneler Uludağ'ın eteklerindeki ağaçlardan toplanmaya başladı.

Dalında 10 lira, mangalda 70 lira... Uludağ'ın eteklerinde kestane hasadı havadan görüntülendi

BURSA - Bursa'nın meşhur kestane şekerinin yapıldığı kestaneler Uludağ'ın eteklerindeki ağaçlardan toplanmaya başladı.

20 Eylül itibariyle erkenci çeşitlerde hasadı başlanan kestanenin bu yıl rekoltesi gal arısının verdiği zarar sebebiyle azaldı. Geçen yıl 6 ila 10 liradan dalında satılan kestane bu sene 10 ila 20 liradan satılıyor. Kuruyan kestane ağaçları sebebiyle rekolte her yıl düşüyor. Bu rakamın pazarda vatandaşa daha yüksek fiyattan yansıması bekleniyor. Ellerine metrelerce uzunluğundaki sırıkları alan kestane dökücüleri, onlarca metre yükseklikteki ağaçlara büyük bir ustalıkla çıkarak kestaneleri düşürüyor. Dikenli bir kozanın içinde bulunan kestaneler yere düşünce toplayıcılar tarafından tanesi ayrılanlar toplanıyor. Dikenli kozasından ayrılmayanlar ise çuvallara konup üstü eğrelti otuyla örtülüyor. Burada 15 gün bekledikten sonra dikenli kozalarından ayrılan kestaneler satışa sunuluyor. Dalında kilosu 10 liradan satılan kestane mangalda 70 liradan satılıyor.

Bu yıl kestane hasadına başlayan Osmangazi ilçesine bağlı Gümüştepe köyü sakinleri, "Kestane hasadına başladık. Kestane hasadı oldukça meşakkatli. Kabukları dikenli olduğu için toplamak zor. Bu sene kestaneyi 10 ila 20 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Kestane ağaçlarımız hastalık sebebiyle her geçen gün kurumakta, bu da rekolteyi düşürüyor" dedi.

Dalında 10 lira, mangalda 70 lira...Uludağ'ın eteklerinde kestane hasadı havadan görüntülendi

Uludağ, Eylül, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
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