"Dalında kilosu 1 lira, Mecliste tanesi 2 lira"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dalında kilogramı 1 lira olan elmanın TBMM restoranında tanesinin 2 liradan satıldığını belirterek, "TBMM de dahil elmanın tanesi 2 liraysa ve dalında kilosu 1 liraya elma alınmıyorsa, plansızlık açıkça ortaya çıkıyor." dedi.

Gürer, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya bir kasa elma ile gelen Gürer, üreticilerin sorunlarını değerlendirdi.

Gıdanın, insanın varlığı için hava ve su kadar önemli olduğuna işaret eden Gürer, Türkiye'de bu yıl üreticinin, ürününü maliyetine bile satamadığını, tüketicinin de pahalıya ürün aldığını söyledi.

Gürer, ayçiçeği, karpuz, kavun, domates, buğday, fasulye, nohut, patates, soğan, pamuk ve elma üreticisinin beklediğini bulamadığını, ilaç, gübre, tohum, mazot, elektrik zamlarıyla, "yandım anam" dediğini, banka borçlarını ödeyemediğini, ilk elden ürünlerini gelen tüccara vermek zorunda kaldığını savundu.

CHP'li Gürer, üreticinin mağdur olduğunu, ürünlerinin tarlada kaldığını, domatesin kendi bölgesinde 10 kuruşa kadar düştüğünü, tarlada kalan ürünlerden kavun, karpuzun hayvan yemi olarak kullanıldığını ifade etti.

Niğde'nin elma, patates, lahana, fasulye üretiminde ilk sıralarda yer aldığını dile getiren Gürer, ancak çiftçilerin bu ürünlerin hiçbirinden mutlu olmadığını, tüccarın 60-70 kuruştan patatesi almadığını kaydetti.

Niğde'de elmanın dalında beklediğini, 1 lira 23 kuruşa dahil alıcı bulamadığını, fabrikaların meyve suyu için 60 kuruştan aldığını ifade eden Gürer, üreticinin ürünlerini maliyetin altında satmaya çalıştığını belirtti.

TBMM restoranında elmanın tanesinin 2 liraya satıldığına, 1 kilogram elmanın 10 liraya tekabül edeceğine dikkati çeken Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TBMM'de 10 liraya satılıyorsa marketlerden yurttaşımız kaça yiyecek düşünün. Üretim öncesi ve sonrası planlama olmadığı için üretici para kazanamıyor, tüketici pahalıya ürün alıyor. Aracılık sisteminin düzene sokulmaması hem üreticiyi hem tüketiciyi mağdur ediyor. TBMM restoranında tanesi 2 lira olan elmanın dalında kilosu 1 lira. TBMM de dahil elmanın tanesi 2 liraysa ve dalında kilosu 1 liraya elma alınmıyorsa, plansızlık açıkça ortaya çıkıyor. Yansıması yurttaşa, üreticiye oluyor. Üreticinin mağduriyetini gidermek için Tarım Bakanlığının çalışma yapması gerekiyor.

Bakanlık tarlada kalan ürün için çalışmada bulunmuyor, stokçu diye normal olarak geçen yıl depolanan patates, soğan için baskın düzenliyor Ticaret Bakanlığı. Bu yıl dalda, tarlada ürün kaldı, üretici perişan bakanlık ortada yok. Üreticinin en büyük mağduriyeti, devlet üreticinin yanında durmadığı için tüccar fiyatı kendi belirliyor."

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de seçim bölgesinde sarmalı tütün üreticilerinin, ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu, hasatlarını yaptığını ancak elde ettikleri ürünleri satıp satamayacağı konusunda belirsizlik bulunduğunu öne sürdü.

Tutdere, sarmalık tütüne ceza getiren düzenlemenin yürürlük tarihinin 2 Temmuz 2020'ye kadar ertelendiğini ancak bugüne kadar bakanlığın ciddi adım atmadığını söyledi. Tutdere, "Tarım Bakanlığına çağrıda bulunuyorum; 2 Temmuz 2020 tarihi yaklaşmadan, o süreç tükenmeden, bugünden itibaren sarmalık tütünün piyasaya arzına yönelik yasal çalışmaların bir an önce yapılması, tütün üreticilerinin talebidir. Sarmalık tütüne uygulanan vergi konusunda da yasal düzenleme gerekiyor. Verginin makul düzeye indirilmesi konusunda yasal çalışma yapılmazsa yerli tütün üreticilerinin, büyük sigara tüccarları karşısında yaşama şansı yoktur. Bu konuda hükümeti ve Meclisi çalışmaya davet ediyoruz." dedi.